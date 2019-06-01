На Востоке воевать, на Западе судиться – Сенченко раскрыл совместные планы с Порошенко

01.06.2019, Киев, Игорь Петров

Народный депутат, экс-заместитель главы Администрации президента и экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко вышел из «Батькивщины» для создания собственного политического проекта, который, вероятно, войдет в «проукраиснкую коалицию» в будущем парламенте вместе с партией «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

В интервью в ИА Guildhall он объяснил свое решение тем, что Петр Порошенко – единственный патриот, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть те, кто сейчас на электоральном поле претендуют быть патриотами, но я не слышал их стратегии. На мой взгляд, единственный реальный патриот – Петр Порошенко. Опасность в том, что сегодня его ненавидят 90% потому что они справедливо говорят, что это – его вина в том, что вот так поднимаются эти антиукраинские силы.

Если все политические силы будут избегать ответов на вопрос как нам победить в войне, вернуть Крым и Донбасс, то избиратели будут только у Порошенко, кого большинство граждан не считает патриотом. И тогда возникнет вопрос – может нет реального пути кроме того, который предполагает территориальные уступки, может, действительно надо проводить этот референдум? Поднимать руки и идти сдаваться Кремлю?

Поэтому я считаю, что стержнем будущей проукраиснкой коалиции в парламенте должна быть политическая сила, для которой важен вопрос войны, стратегии победы, возвращении нашей территории», – сказал он.

Он также подчеркнул, что нельзя разделять вопросы возвращения Донбасса и Крыма, а Минские договоренности Украине невыгодны.

«Единственный формат, в котором нам кто-то что-то должен – Будапештский меморандум», – настаивает политик.

Крометого, Сенченко, который долгое время занимался судебными исками граждан Украины против России в связи с конфликтом в Донбассе, считает, что подавать иски могут буквально все жители Украины поскольку всем им нанесен моральный ущерб.

«Какая-то бабушка, которая каждый день включает телевизор и начинает пить корвалол. Ей нанесен моральный ущерб, она имеет право на компенсацию, получение компенсации от государства-агрессора. Это предусмотрено правом человека», – рессуждает крымский беглец.