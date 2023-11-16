«На всех уровнях» – Хайруллин рассказал, как изменились ВС РФ с момента выхода из Херсона

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После того как российские войска были вынуждены оставить Херсон – руководство РФ начало реформировать армию. Создались новые штурмовые отряды, появились оснащённые новейшим оружием спецбригады, а также было принято решение отказаться использовать заключённых.

Об этом на канале бывшего морпеха-разведчика ВС США Скотта Риттера «U.S. Tour of Duty» рассказал находящийся в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американские подписчики канала спросили, ожидала ли Россия, что СВО так надолго затянется.

«Из того, что я вижу на земле – не ожидали. Первый этап СВО рассчитан был, когда завели войска, очевидно, на быструю победу и на устрашение Украины было рассчитано. После того как Россия оставила Херсон, примерно год строилась новая конфигурация армии», – ответил Хайруллин.

Он привёл несколько примеров.

«Например, после штурма Бахмута появились отряды «Шторм», не «Шторм-Z». «Шторм-Z» – это остатки заключённых, которые были. Именно в таких бригадах рабочих, как «Славянка» (1-я отдельная гвардейская мотострелковая Славянская бригада (1 омсбр) – ред.) появились специальные отряды «Шторм». Здесь надо понять, что именно в плане использования заключённых – этот опыт был признан неудачным. Летом отказались больше призывать заключённых, они воюют плохо. И вообще кадровая российская армия – не приняла вообще эту систему с заключёнными. Заключённые ещё продолжают воевать, но они дорабатывают свои условия, которые остались. Прекратился набор их», – рассказал военкор.

Ещё одной особенностью нового комплектования армии он назвал «специальные бригады, оснащённые новым оружием».

«Не могу много рассказывать, на меня за это уже ругались очень серьёзно. Но, например, можно сказать о специальных танковых [неразборчиво], которые именно предназначены для преодоления глубокоэшелонированной обороны украинской. И они оснащены, в том числе, вспомогательными видами техники, теми же «Терминаторами». И такие вещи создаются на всех уровнях. Специальные отряды, полки, которые работают с БПЛА, специальные ракетно-артиллерийские бригады. Но их прячут, эти бригады, их так не увидишь», – добавил Хайруллин.