21.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Культура, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Украина
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На всеукраинском фестивале победили полицаи с песней про Бандеру


На Украине волынский квартет «Тризуб» с песней, прославляющей гитлеровского коллаборанта Степана Бандеру, занял почётное третье место на фестивале «повстанческой песни».

Видеоролик на своей странице в «Facebook» опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти поющие полицаи – победители Всеукраинского фестиваля повстанской песни «За Украину! За ее волю». Третье место вокальному квартету «Тризуб» Костопольского дома культуры присудили за исполнение песни «Украине слава! Пусть живет Бандера и его держава».

Организатор дистанционного конкурса – Волынский научно-методический центр культуры. Как это часто бывает, центр бандеровской культуры расположен в Луцке в здании бывшей синагоги – дома знаменитого раввина Перлова, главы карлин-столинских хасидов», – написал Долинский.

На сцене четыре человека в форме гитлеровских коллаборантов под аккомпанемент баяна исполняют следующую песню:


Или вы, ребята, спали,
Или вы в карты играли?
Москалям Украину
На муки отдали.

Слава, слава, слава,
Украине слава,
Да здравствует Бандера
И его держава!

А мы и не спали,
И в карты не играли,
Были молоденькие,
Немножко не смогли.

Слава, слава, слава,
Украине слава,
Да здравствует Бандера
И его держава!

Врагов страны били мы,
Этих палачей,
Собственных янычар
Приглашаем на гиляки.

Слава, слава, слава,
Украине слава,
Да здравствует Бандера
И его держава!

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