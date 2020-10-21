На всеукраинском фестивале победили полицаи с песней про Бандеру

21.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине волынский квартет «Тризуб» с песней, прославляющей гитлеровского коллаборанта Степана Бандеру, занял почётное третье место на фестивале «повстанческой песни».

Видеоролик на своей странице в «Facebook» опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти поющие полицаи – победители Всеукраинского фестиваля повстанской песни «За Украину! За ее волю». Третье место вокальному квартету «Тризуб» Костопольского дома культуры присудили за исполнение песни «Украине слава! Пусть живет Бандера и его держава».

Организатор дистанционного конкурса – Волынский научно-методический центр культуры. Как это часто бывает, центр бандеровской культуры расположен в Луцке в здании бывшей синагоги – дома знаменитого раввина Перлова, главы карлин-столинских хасидов», – написал Долинский.

На сцене четыре человека в форме гитлеровских коллаборантов под аккомпанемент баяна исполняют следующую песню:

Или вы, ребята, спали,

Или вы в карты играли?

Москалям Украину

На муки отдали.

Слава, слава, слава,

Украине слава,

Да здравствует Бандера

И его держава!

А мы и не спали,

И в карты не играли,

Были молоденькие,

Немножко не смогли.

Слава, слава, слава,

Украине слава,

Да здравствует Бандера

И его держава!

Врагов страны били мы,

Этих палачей,

Собственных янычар

Приглашаем на гиляки.

Слава, слава, слава,

Украине слава,

Да здравствует Бандера

И его держава!