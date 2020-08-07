На всё способен: в Киеве боятся, что Лукашенко откроет для РФ северный фронт против Украины

07.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина окружена со стороны Приднестровья, Чёрного моря и Донбасса, однако при этом Россия всегда может воспользоваться алчностью белорусского руководства и заручиться поддержкой Минска, чтобы начать широкое наступление с севера.

Об этом в эфире телеканала «Skrypin.ua» заявил украинский телеведущий Роман Скрыпин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ОДКБ – это военный союз, как НАТО… москали четко знают, где кто, какие войска расположены, где они все скоординированы, и потому белорусы тоже считают себя частью российской территории, где может расположиться очень спокойно русская армия, и это получается наш неприкрытый северный фронт.

Я про это давно уже говорил, что Белоруссии угрожает алчность, я разве что ошибаюсь с временем только, я думал, что это произойдет быстрее, там что-то и так происходит постоянно.

Нас подперли фактически со всех сторон. Приднестровье, где у нас линия – это Одесская область, ее запад, Крым оккупированный, то есть с юга подпирает, сам Восток Украины, само государство находится в состоянии войны с Россией. И остается север – и угадайте кто там? А там Белоруссия… Так что для нас это важное государство с точки зрения стратегии, жизнедеятельности и перспектив», – тревожится Скрыпин.

«Я не стратег, я не военный. Россия, в принципе, может себе планировать когда угодно войну с Украиной, она к ней готова, она может развернуть широкое наступление (война уже идет, хочу напомнить, с 2014 года) в любой момент», – добавил киевский пропагандист.