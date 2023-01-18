На встрече Нарышкина и Бернса не звучало ни оскорблений, ни откровений

Елена Острякова.  
18.01.2023 16:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 794
 
Дзен, Политика, Россия, США


Россия не разрывала ни одно из направлений взаимодействия с США

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не разрывала ни одно из направлений взаимодействия с США Об этом министр иностранных...

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«Разрывали это США. Бегать за ними, говорить: «давайте опять дружить» – мы не собираемся. Они знают, что мы серьезные люди и всегда на серьезные обращения будем серьезно отвечать.

Попросил Байден Путина, чтобы Нарышкин (глава СВР РФ – ред.) встретился с Бернсом (глава ЦРУ – ред.), встреча состоялась. Это было достаточно серьезно и полезно, хотя никаких прорывов она не принесла. Но сам по себе серьезный взаимоуважительный диалог, а не встреча для того, чтобы обвинять во всех смертных грехах, это всегда полезно», – сказал Лавров.

В целом, по его словам контакты с США носят «спорадический характер», и то, что там звучит, не отличается от публичных выступлений американских политиков.

Глава СВР Сергей Нарышкин провёл встречу с руководителем ЦРУ Ульямом Бёрнсом в Анкаре 14 ноября прошлого года.

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