17.06.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, США
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«На встрече с Байденом Путин добился своего» – либеральный журналист

Прямая встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина открыла «зеленый свет» европейским...

Прямая встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина открыла «зеленый свет» европейским политикам, желающим встретиться с главой российского государства.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил либеральный политолог, ведущий телеканала «Дождь» Константин Эггерт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Эггерта, до этого российский президент якобы находился в «международной изоляции», но теперь Байден снял ее, что позволит Путину давить на Запад снова.

«Надо понимать, что и Путин добился своего. Этими тремя с половиной часами Байден единолично вывел Путина из международной изоляции, дал «зеленый свет» многочисленным европейским понимателям Путина встречаться с ним теперь тогда, когда они захотят, в объемах, в которых Путин захочет», – считает либеральный журналист.

«И вопрос – как это оценивают в Кремле. Если в Кремле в этом опять увидят слабость, если посчитают, что это настольно нужно Байдену, что можно на него еще поднажать, то результаты мы увидим очень скоро, и тогда, к сожалению, все это будет побитая посуда. Если нет – то посмотрим, но тогда мы сможем уже говорить о несколько другом Путине», – заявил Эггерт


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