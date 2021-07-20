На встрече с Байденом Зеленского ждет разочарование

20.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На встрече президентов США и Украины будет та же самая повестка дня, что и на предшествующих встречах глав государств, и не стоит ожидать от нее чего-то нового.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Кучер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать, что мы вообще ожидаем от этой встречи. Сейчас складывается такое впечатление, что офис президента возлагает максимальный надежды на встречу с Байденом. По моему мнению, это слишком преувеличено. Есть такой мем – «ожидание и реальность». Так вот, чтобы потом не сидеть и не плакать, что Зеленский приехал ни с чем, не надо повышать эту планку. Потому что на самом деле ничего нового там обсуждаться не будет», – отметил эксперт.

«Давайте посмотрим на повестку дня предыдущих встреч международных лидеров, в частности, встречи Зеленского и Меркель, встречу Байдена и Меркель. То же самое ожидается и на встрече Зеленского и Байдена. То же самое. Будут обсуждать «Северный поток», его запуск и компенсацию для Украины, будут обсуждать нормандский формат, в том числе подключение Соединённых Штатов к этому процессу. Будут, конечно, обсуждать инвестиционные процессы в отношении Украины. Поэтому повестка дня будет такой же, как она есть. Поэтому ожидать, что после этой поездки что-то существенно изменится – достаточно романтически», – сказал Кучер.