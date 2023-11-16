На встрече с Кэмероном Зеленский впервые отказался от камуфляжа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киев с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Британии Джеймс Кэмерон, ранее занимавший пост премьера.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил офис президента Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу британского правительства за то, что свой первый рабочий визит в новой должности он совершил в Киев.

«Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации на поле боя в Украине. Мы благодарны за непреклонную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании. И рады тому, что вы приехали в Украину», – сказал Зеленский.

Отметил он и роль британского дальнобойного оружия на фронте. При этом глава Украины акцентировал на необходимости усиления украинской ПВО.

Отмечается, была обсуждена ситуация в Черном море и дальнейшая работа альтернативного «зернового коридора».

Кроме того, стороны обсудили вопрос евроатлантической интеграции Украины.

Впрочем, какой-либо конкретики, кроме общих деклараций, не прозвучало.

Примечательно, что на встрече с Кемэроном Зеленский впервые не был в стилизованной под военную форму верхней одеже. В этот раз он надел на себя синий джемпер.

Российские эксперты традиционно ищут в этом визите какие-то сигналы и смыслы.

«От Штатов вчера приехал глава ЦРУ Бернс. Сегодня в Киев прилетел новый министр иностранных дел некогда великой Британии Дэвид Кэмерон. Украинский кейс готовят к перепрошивке. Какой? С большой долей вероятности англосаксам нужны выборы на Украине, подтвердить, что их военный вклад – это борьба за демократию. А какой же Зеленский – демократ, если отменяет выборы? Как его «продавать» западным избирателям и тратить их деньги на вооружения? Есть и более критический для Зеленского вариант – это отстранение от власти, но сохранение жизни и капиталов. Своеобразный апгрейд, снимающий вопросы о военной стратегии Запада на Украине. Если нет возможности победить Россию, то надо заморозить линию боевого соприкосновения, не дать России получить контроль над еще большими территориями и поменять «лицо Украины». Затем переждать до выборов в Штатах и Британии. В Штатах – выборы президента, в Британии – парламентские выборы (консерваторы наверняка их проиграют и сменится премьер). А потом будет видно», – фонтанирует версиями политтехнолог Марат Баширов.

Политобозреватель и телеведущий Руслан Осташко тоже обращает внимание, что перед Кэмероном в Киеве побывал глава ЦРУ.

«Вчера в Киев приезжал глава ЦРУ Бернс – возможно, приказать Зеленскому быть потише в противостоянии с Залужным, особенно перед обсуждением нового транша в Конрессе, чтобы не создавать в Киеве политический кризис на фоне и без того сложной ситуации на фронте», – предполагает Осташко.