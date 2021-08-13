На встрече с Меркель Зеленскому грозит самое неприятное – СМИ

13.08.2021, Москва, Олег Кравцов

В ходе предстоящего визита в Киев канцлера Германии Ангелы Меркель от Киева могут потребовать согласия на «формулу Штайнмайера» взамен на гарантии транзита российского газа через Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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«Не исключено, что на переговорах случится и самое неприятное для Зеленского, – вопросы газа будут увязаны с «Минским процессом. То есть за то, что украинские пожелания об условиях продолжения транзита будут выслушаны и приняты к сведению, от Зеленского категорично потребуют имплементацию в украинскую конституцию «формулы Штайнмайера», к чему местная политика откровенно не готова. При этом наиболее вероятная реакция Меркель на отказ, «имплементрируйте или я ни за что не отвечаю», будет рифмоваться с условиями действующего газового контракта – «качай или плати», – отмечается в публикации.

Кроме того, издание обращает внимание, что визит состоится 22 августа.

«На следующий день, напомним, Украина начинает отмечать 30-ю годовщину независимости, центральным событием которой станет так называемая «Крымская платформа». Меркель явно не собирается почтить своим присутствием столь важный форум, но какие-то слова в поддержку «территориальной целостности Украины», не выходящие за рамки уже сказанного, наверняка произнесет. Их информационная обслуга Зеленского сможет занести в перечень «перемог», но это будет единственный и последний аванс Ангелы Меркель своему собеседнику», – резюмирует «РГ».

Напомним, что формула Штайнмайера была предложена в 2016 году тогдашним главой МИД ФРГ. Представляет собой алгоритм реализации Минска-2. Согласно формуле Штайнмайера, предполагается вступление в силу на временной основе закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в день голосования на местных выборах, проведенных на этих территориях, и вступление в силу на постоянной основе после признания их ОБСЕ честными и свободными.

При этом Киев все пять лет увиливает и отказывается от реализации положений этой формулы.