На встрече с Трампом Зеленский увидел страшную перспективу

30.09.2019, Киев, Владимир Гладков

После визита Владимира Зеленского в США, Киеву, как и всему миру, стало совершенно очевидно, что Украина является для Запада всего лишь инструментом.

Об этом в эфире «Первого канала» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина никогда не рассматривалась ни Вашингтоном, ни Брюсселем в качестве самостоятельного государства, которое должно быть успешным и демократическим. Она всегда рассматривалась как инструмент.

Я думаю, что те тезисы, которые были заложены в этой стенограмме, говорят о колоссальной горечи и разочаровании Зеленским в позиции Запада, который говорит: «Ребята, вы столько раз говорили об Украине, но то, что вы делаете, не соотносится с вашими словами». Это не вопрос оскорбления – это вопрос колоссальной обиды: «Вы постоянно о нас говорите, ставите Украину на первое место, почему же вы делаете не столько и не так, как вы нам заявляете». Но это вопрос не к Западу, это вопрос к Украине, пора просыпаться», – отметила Захарова.

Также, по ее мнению Захаровой, во время переговоров с Дональдом Трампом украинский президент Владимир Зеленский понял, что его предали, и увидел для себя ужасающую перспективу.

«Посмотрите на эту фотографию [Зеленского с Трампом]. Вы считаете, что это маска, что так выглядит человек, который счастлив и преисполнен чувством радости? Я считаю, что это лицо человека, который видит страшную перспективу того, что ему нужно решить. И я вижу человека, которого предали. Которого предавали до этого, исходя из того, что он прочитал, и которого могут предать именно в этот самый момент», – добавила спикер МИД РФ.