На встрече с Зеленским Лукашенко заявил об идеологической близости с Украиной

04.10.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в аэропорту Житомира, где проходит Второй форум регионов Украины и Белоруссии.

Приветствуя гостя, Зеленский постоянно переходил с русского на украинский язык.

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«Мы понимаем друг друга, потому что наши языки очень близки. Мне приятно, что наши страны не имеют границ, наши люди дружны и ментально близкие, одинаковые. И горжусь тем, что у нас такие добрые отношения», – сказал Зеленский.

Лукашенко заявил, что две страны связывает «глубокая большая идеология», основанная на истории.

«Я почему-то убежден, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться. Нам история предоставила такой шанс. Все проблемы, которые есть у вас и у нас, мы переживаем вместе. Я хочу вас заверить, что никогда не будет проблем с территории Белоруссии или с Белоруссии. Мы всегда будем добрыми и надежными вашими сторонниками и партнерами», – подчеркнул Лукашенко.

«Тогда на нужно побольше договариваться», – резюмировал Зеленский.

Два лидера должны провести переговоры и выступить на пленарном заседании форума.