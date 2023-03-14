На встрече с жителями Улан-Удэ Путин рассказал, что необходимо для победы России

Чтобы победить в глобальном противостоянии и сохранить Россию, народы РФ должны консолидироваться и продемонстрировать готовность к борьбе за своё будущее.

Об этом в ходе встречи с работниками Улан-Удэнского Авиационного завода сказал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация, которая происходит в мире, не может не волновать каждого человека. Мы уверены, что все решения, которые были приняты в столице, они все взвешены и просчитаны. Скажите нам, как мы, простые граждане, работники Авиационного завода, можем помочь нашей стране и принести мир в каждый дом?», – поинтересовались сотрудники предприятия.

Владимир Путин пояснил, что нынешний конфликт имеет глубоко исторические корни, и решать его полюбовно Запад не намерен – делу примирения не помогли даже развал СССР и отказ от идеологии.

«Чтобы ответить на ваш вопрос, мне придётся начать с причин того, что происходит. Все проблемы начались после развала Советского Союза. Потому мироустройство было создано после Второй мировой войны странами-победительницами, прежде всего США и СССР. Они распределили между собой зоны своего влияния, особенно друг к другу не лезли. Конечно, проблем хватало, вплоть до Карибского кризиса, но, тем не менее, сосуществовали. А когда Советский Союз развалился, система двухполярного мира тоже начла трещать. Для людей моего поколения и чуть помоложе, казалось, что Советский Союз развалился, жалко-не жалко, но, тем не менее, основы для противостояния с западным миром исчезли. Идеологических основ для противостояния нет. Казалось, что теперь всё будет хорошо и вечно. Оказалось, что это не так. Что геополитический интересы наших партнёров оказались для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом. И тут же началось давление, чтобы раскачать саму Россию. Внутри начали создавать пятую колонну, наслали на нас орды международных террористов, которые начали действовать в разных регионах страны. Начали активно работать по периметру», – сказал он.

«Особая роль здесь уделялась Украине. Потому что исторически так сложилось, что ещё с XIX века активно начал развиваться национализм, подогреваемый с западной стороны – сначала Польши, потом Австро-Венгрии. Эти корни были достаточно глубокими. После Второй мировой войны те, кто сотрудничал с нацистами, убежали в Европу, больше всего в США, Канаду. Это была такая база. Её начали подпитывать, развивать, создавать постепенно анти-Россию. Мы терпеливо в течение десятилетий пытались наладить отношения с современным украинским государством. Принципиально ситуация изменилась в 2014 году, когда с подачи Запада произошёл государственный переворот. Мы же опирались не просто на русскоязычное население, там вся страна русскоязычная. Опирались на тех, кто считал себя частью большого Русского мира: частью нашей культуры, языковой среды, наших общих традиций, и так далее. Компактно они проживали и проживают на Юго-Востоке Украины. Но после 2014 года началось просто физическое истребление всех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией. Общественных деятелей, журналистов – убивали на улицах. Вспомним, что произошло в Доме профсоюзов в Одессе, когда людей заживо там сжигали. Возникла проблема Крыма, и мы не могли не поддержать крымчан. Возникла проблема Донбасса. Восемь лет мы пытались уговорить наших так называемых партнёров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они водили нас за нос, обманывали, публично, не стесняясь, говорят это. Всё это привело к сегодняшней ситуации», – добавил Путин.

По его словам, для народов России – это борьба за будущее, поэтому необходимо перестать играть в вежливых дипломатов, а прямо объявить коллективный Запад врагом.

«Если для наших западных так называемых партнёров, противников, сегодня уже можно прямо об этом сказать, дело состоит в улучшении геополитического отношения, то для нас – это борьба, за наших людей, которые проживают на этих территориях. Люди, которые приезжают оттуда, ничем не отличаются от нас с вами. Они – часть нашего народа. Как же их можно бросить… Для нас это борьба за существование самой российской государственности. Потому что наш противник, или, как я говорил раньше, партнёр, у них одна задача – раскачать, растащить по кускам. Для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности. Создания условий для будущего развития страны и наших детей», – подчеркнул президент.

«В этой связи, отвечая на ваш вопрос, чтобы приблизить мир и стабильность, нам нужно проявить консолидацию нашего общества. Должна быть собранность. И только в этом случае, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, тогда, без всякого сомнения, произойдёт то, к чему мы стремимся. И успех, и победа. Причём по каждому из направлений, которым мы сегодня занимаемся. А что касается вашего коллектива – у вас всё-таки особое предприятие, которое работает и на гражданскую сферу, и на оборонку. Причём с 1939 года. Поэтому ваша роль в том, чтобы победа была обеспечена, особая и очень высокая», – подытожил Путин.