На встрече в Нормандском формате Зеленский будет иметь бледный вид – киевский эксперт

12.10.2021 18:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президента Украины Владимира Зеленского не воспринимают как самостоятельного игрока, и на встрече в Нормандском формате его вынуждены терпеть исключительно как избранное на голосовании лицо.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас происходят определенные движения по направлению очередной встречи в Нормандском формате, возможно, даже на уровне лидеров стран. Что может быть на ближайшей встрече на уровне советников, пока что?» – спросила ведущая.

«На ближайшей встрече Зеленскому напомнят всё то, что он подписал в 19-ом году,- ответил Чаплыга. – Разговор идёт о политической системе, то есть, разговор идёт о формуле Штайнмайера, под которой фактически поставил свою подпись Зеленский и от которой отказался». «Вопрос выполнения Минских соглашений и установление мира на Украине сейчас будет ключевым вопросом, и если президент Зеленский не способен этого сделать, значит, будет другой президент и другая власть на Украине», – пояснил эксперт.

«То есть, сейчас мы пытаемся понять, есть ли желание у всех сторон встречаться с Зеленским или его сейчас нет. Потому что Зеленского не воспринимают как того игрока, который может что-то решать. Вот это разъясните», – уточнила ведущая.

«Зеленского не воспринимают, как игрока вообще, – ответил политолог. – Но встречаться нужно, потому что он является избранным лицом. То есть, всё равно диктовать ультиматум кому-то нужно. Очевидно, что не нам с вами, очевидно, что для этого есть Зеленский». «Очевидно, что готовится сейчас такая встреча для того, чтобы вызвать туда Зеленского и напомнить ему всё, что он обещал в 19-ом году, и предъявить ему план действий, которые он должен выполнить, или с ним будут прощаться», – резюмировал Чаплыга.