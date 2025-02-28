На встречу с ТЦК: из Польши депортируют украинского мажора

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19-летний гражданин Украины будет депортирован из Польши с 8-летним запретом на въезд в Шенгенскую зону как злостный нарушитель дорожных правил.

Мажор, передвигавшийся на BMW, за год 12 раз превышал допустимую скорость, при этом каждый раз демонстрируя оскорбительные жесты средним пальцем в камеры полиции, установленные на трассах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фото украинца опубликовали польские правоохранители.