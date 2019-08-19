На вступление Украины в НАТО отвели 50 лет

19.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Для вступления в НАТО Украине в первую очередь нужно урегулировать конфликт на ее территории.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи НАТО Девид Гоббс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень сложно сказать, как страна может вступить в Альянс, если есть споры по границам. Одним из условий должно быть разрешение пограничных конфликтов. Но есть прецеденты, как это не обязательно было преградой вступления в Альянс. Я думаю, что в любом случае мы говорим о долгосрочном процессе.

Даже если в конечном итоге вы не вступите в НАТО и ЕС, это все равно будет хорошим результатом для Украины, поскольку тут речь идет о борьбе с коррупцией, эффективном управлении – все это будет требовать времени…

Наверное, нужно говорить где-то о 15 годах, а может, и 50. Суть в том, что вы постоянно должны делать прогресс для достижения этих стандартов… Реалистично достижение членства в НАТО – это долгосрочная перспектива, но это тот путь, который стоит того, чтобы по нему пройти, потому что он предусматривает реализации реформ по всему этому пути», – заявил Гоббс.