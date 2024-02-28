«На ВСУ денег нет, а на шикарные автопарки для мэрии находятся» – Золотарев

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Украине не хватает средств даже на обмундирование своей армии, но чиновники и политики всё равно продолжают шиковать за бюджетный счёт.

Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С бюджетом беда. А бюджет – это военные расходы, денежное содержание военнослужащих. И с вопросом мобилизации – за какие шиши этих людей обмундировывать, кормить, вооружать, подготавливать. Даже не полмиллиона, а сто-сто пятьдесят тысяч. Вопрос открытый, и на него нет ответа», – возмутился Золотарев.

Он подчеркнул, что при этом чиновники не собираются отказываться от казённой роскоши.

«Вот если бы президент во время своей пресс-конференции вышел и сказал, что мы радикально сокращаем расходы на госаппарат, урезаем расходы на несуществующие органы власти на оккупированных территориях. А то – посмотрите, жизнь хороша: Мариуполь второй год в оккупации, а мариупольская мэрия что-то там покупает. Нонсенс. Плюс другие расходы местных органов власти… Сократить госаппарат в Киеве. Но у нас по-прежнему: один мэр 11 миллионов на собственный пиар тратит, другой мэр 12 «Тойот» покупает для мэрии», – добавил политолог.