«На ВСУ денег нет, а на шикарные автопарки для мэрии находятся» – Золотарев

Вадим Москаленко.  
28.02.2024 17:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украине не хватает средств даже на обмундирование своей армии, но чиновники и политики всё равно продолжают шиковать за бюджетный счёт.

Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не хватает средств даже на обмундирование своей армии, но чиновники и политики всё...

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«С бюджетом беда. А бюджет – это военные расходы, денежное содержание военнослужащих.

И с вопросом мобилизации – за какие шиши этих людей обмундировывать, кормить, вооружать, подготавливать. Даже не полмиллиона, а сто-сто пятьдесят тысяч. Вопрос открытый, и на него нет ответа», – возмутился Золотарев.

Он подчеркнул, что при этом чиновники не собираются отказываться от казённой роскоши.

«Вот если бы президент во время своей пресс-конференции вышел и сказал, что мы радикально сокращаем расходы на госаппарат, урезаем расходы на несуществующие органы власти на оккупированных территориях. А то – посмотрите, жизнь хороша: Мариуполь второй год в оккупации, а мариупольская мэрия что-то там покупает. Нонсенс.

Плюс другие расходы местных органов власти… Сократить госаппарат в Киеве. Но у нас по-прежнему: один мэр 11 миллионов на собственный пиар тратит, другой мэр 12 «Тойот» покупает для мэрии», – добавил политолог.

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