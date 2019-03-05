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05.03.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Выборы, Политика, Украина
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На выборах дорисовывать голоса будут не только Порошенко

До 10% голосов будет вброшено в ходе предстоящих на Украине президентских выборах сверх реальной явки.

Об этом на youtube-канале «Капитал» заявил политтехнолог Сергей Слободчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорисовывать будут не только Порошенко. Я думаю, что скупка голосов будет только одним из методов. До 10% голосов будет вкинуто. Это на пределе сил», – сказал Слобочук.

При этом, говорит он, ориентироваться на социологию сейчас на Украине нельзя.

«В частных беседах известные социологи жаловались, что уровень отказов две трети — то есть 66%. Как правило отказываются сторонники не власти, а оппозиции. То есть реальной картины мы не видим. Я не верю в высокие показатели власти. Ориентироваться можно только на антирейтинги, а они у лидеров гонки очень большие», – резюмировал эксперт.

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