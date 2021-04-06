На выборах в Болгарии прозападные силы выступили слабо, а националисты провалились

06.04.2021, София, Алексей Топоров

К сегодняшнему утру ЦИК Болгарии обработал 98,9% бюллетеней, поданных избирателями на прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах в этой стране.

По имеющейся информации, правящая прозападная партия «Граждане за европейский выбор Болгарии» (ГЕРБ) хоть и заняла первое место, но набрала всего лишь 26%, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По итогам парламентских выборов в Болгарии убедительной победы не одержал никто. Так, правящая прозападная партия «ГЕРБ» получила 26,14% голосов избирателей, партия телеведущего Слави Трифонова «Есть такой народ» – 17,7%, главная оппозиционная сила – Болгарская социалистическая партия(БСП) – 15,02%, протурецкое Движение за права и свободы (ДПС) – 10,34% голосов, «Демократическая Болгария» – 9,52% и образовавшаяся на волне недавних массовых уличных протестов гражданская платформа «Встань! Мафия вон!» – 4,74%.

Что характерно, нынешние выборы были отмечены крахом местных националистических сил, изрядно надоевших электорату своей популистской риторикой, постоянными попытками пересмотреть итоги Второй мировой войны, русофобской и антисербской риторикой, а также претензиями к соседям, в частности к Северной Македонии.

При этом, как отмечают эксперты, ни одна из проходящих в парламент политических сил не получила поддержки народа, которая позволила бы ей сформировать парламентское большинство, а, значит, и правительство. Потому вполне возможно, что осенью в Болгарии могут состояться перевыборы.

«Есть разные сценарии, но, тем не менее, для меня наиболее вероятным является формирование правительства меньшинства из коалиции протестных партий «Есть такой народ», «Демократическая Болгария» и «Встань! Мафия вон!», – прокомментировал ситуацию порталу «Дневник» социолог Юрий Асланов. – При балансировке БСП или ДПС.

Президент Румен Радев также мог бы взять на себя роль посредника, успокоив существующие разногласия, если таковые имеются, во избежание досрочных выборов».

В свою очередь председатель ассоциации социологических агентств Gallup International Кинчо Стойчев считает вероятность досрочных выборов осенью весьма высокой.

«Вероятность проведения новых выборов важна, потому что путь, который партии должны пройти, чтобы сблизить свои позиции, очень долог. В Европе есть много таких примеров, когда на выборах есть явный победитель, но он не может сформировать правительство и взять его под контроль. Это не удивительно, и это совершенно нормально…

БСП не рассматривает вариант коалиции с ГЕРБ, а протурецкая ДПС, с которой ГЕРБ, по мнению оппозиции, фактически управлял Болгарией, также не поможет правящей партии. Даже если они образуют коалицию, этого недостаточно для формирования большинства в парламенте», – заявил эксперт в эфире Болгарского национального радио.