19.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

На выборах в Донбассе Путин провернёт крымский сценарий руками Зеленского


Республики Донбасса объявят независимость на следующий же день после того, как там состоятся признанные мировым сообществом выборы в соответствии с «Минскими соглашениями».

Об этом в эфире телеканала UA:Крым заявил антироссийский военный эксперт Сергей Джердж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, это позволит республикам Донбасса повторить сценарий с Крымом и его вхождением в состав России.

При этом он привел украинский пропагандистский штамп о том, что выборы в Крыму не были всенародными.

«В требовании в том, чтобы состоялись выборы в присутствии российских оккупационных войск я вижу только одну цель – повторить сценарий «Крым-2», потому что в Крыму им удалось собрать депутатов, хоть и под дулами автоматов, неизвестно, кто и как там голосовал на самом деле…

Но придать некую легитимность и назначить какой-то псевдо-референдум, на который непонятно кто приходил и кто считал эти голоса…

Мой прогноз такой, что Россия настаивает на этих выборах для того, что она хочет, чтобы состоялись выборы и выбрали тех депутатов в городские, местные советы, которых назначит Россия. Как только Украина признает эти выборы состоявшимися, они на второй же день объявляют о выходе из состава Украины и вхождении в состав России, таким образом легитимизируя это», – заявил Джердж.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть