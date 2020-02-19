На выборах в Донбассе Путин провернёт крымский сценарий руками Зеленского

19.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Республики Донбасса объявят независимость на следующий же день после того, как там состоятся признанные мировым сообществом выборы в соответствии с «Минскими соглашениями».

Об этом в эфире телеканала UA:Крым заявил антироссийский военный эксперт Сергей Джердж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это позволит республикам Донбасса повторить сценарий с Крымом и его вхождением в состав России.

При этом он привел украинский пропагандистский штамп о том, что выборы в Крыму не были всенародными.

«В требовании в том, чтобы состоялись выборы в присутствии российских оккупационных войск я вижу только одну цель – повторить сценарий «Крым-2», потому что в Крыму им удалось собрать депутатов, хоть и под дулами автоматов, неизвестно, кто и как там голосовал на самом деле…

Но придать некую легитимность и назначить какой-то псевдо-референдум, на который непонятно кто приходил и кто считал эти голоса…

Мой прогноз такой, что Россия настаивает на этих выборах для того, что она хочет, чтобы состоялись выборы и выбрали тех депутатов в городские, местные советы, которых назначит Россия. Как только Украина признает эти выборы состоявшимися, они на второй же день объявляют о выходе из состава Украины и вхождении в состав России, таким образом легитимизируя это», – заявил Джердж.