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Партия бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» (ХДС) пыталась на прошедших выборах в ландестаги (земельные парламенты) использовать риторику «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Об этом сегодня на пресс-конференции в Берлине заявил лидер успешно выступившего на выборах саксонского отделения АДГ Йорг Урбан, передает корреспондент ПолитНавигатора».

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«Нам, к сожалению пришлось столкнуться с тем, что мы обсуждали федеральные темы, а не проблемы Саксонии в ходе избирательной кампании. Мы говорили о войне на Украине. Господин Кречмар (премьер-министр Саксонии — ред.) ведет себя так, как будто ХДС хочет положить конец этой войне, а мы все этого не знаем. Но правда в том, что ХДС хочет, чтобы Германия была еще больше вовлечена в эту войну», – сказал Урбан.

Сам он с 2016 года выступал за снятие санкций с России и против поставок оружия на Украину.

АдГ в Саксонии набрала 30,6% голосов, уступив ХДМ 1,3%. В Тюрингии АдГ победила, набрав 32,8% голосов.