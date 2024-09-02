На выборах в Германии АДГ не позволила партии Меркель лгать про войну на Украине

Елена Острякова.  
02.09.2024 17:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Выборы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Партия бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» (ХДС) пыталась на прошедших выборах в ландестаги (земельные парламенты) использовать риторику «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Об этом сегодня на пресс-конференции в Берлине заявил лидер успешно выступившего на выборах саксонского отделения АДГ Йорг Урбан, передает корреспондент ПолитНавигатора».

Партия бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» (ХДС) пыталась на прошедших выборах в...

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«Нам, к сожалению пришлось столкнуться с тем, что мы обсуждали федеральные темы, а не проблемы Саксонии в ходе избирательной кампании. Мы говорили о войне на Украине. Господин Кречмар (премьер-министр Саксонии — ред.) ведет себя так, как будто ХДС хочет положить конец этой войне, а мы все этого не знаем. Но правда в том, что ХДС хочет, чтобы Германия была еще больше вовлечена в эту войну», – сказал Урбан.

Сам он с 2016 года выступал за снятие санкций с России и против поставок оружия на Украину.

АдГ в Саксонии набрала 30,6% голосов, уступив ХДМ 1,3%. В Тюрингии АдГ победила, набрав 32,8%  голосов.

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