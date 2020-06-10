На выделенные Зеленским деньги можно отремонтировать только 2% дорог, которые проживут не больше года

10.06.2020, Киев, Игорь Петров

В этом году на ремонт украинских дорог выделено около 4,5 млрд долларов. Однако этого хватит лишь на приведение в порядок около 2% протяженности дорог.

Но поскольку перевозчики не соблюдают весовые нормы перевозок грузов, а государство не контролирует вес грузового транспорта, даже эти 2% отремонтированных дорог будут разбиты в течение года.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил бывший первый замминистра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дороги в ужасном состоянии. Президент говорит, что в этом году невиданный объем финансирования пошел на ремонт дорог, это около 4,5 млрд долл. Но это не значит, что у нас быстро появятся качественные дороги. И если будет такое отношение как сейчас, то качественные дороги появятся очень ненадолго.

Дороги будут немедленно разрушены, потому что сегодня, к сожалению, отсутствует габаритно-весовой контроль. И фуры, которые выходят на дороги, которые ремонтируются, тут же эти дороги уничтожают. Существовала и до сих пор существует коррупционная схема на эту тему.

Железнодорожная инфраструктура изношена более чем на 90%. В Одессе взлетно-посадочная полоса в аэропорте сейчас работает и, надеюсь, сюда сейчас будут летать рейсы. А так, все замерло и 28 лет только стареет и захиревает.

И чтобы было понятно, на что идут эти деньги – это примерно 2% всех дорог, которые в этом году планируется отремонтировать. 2% это, конечно, больше, чем ноль, но мало. А учитывая то, что весового контроля нет, эти 2% обнуляются в течение года», – сказал Владимир Шульмейстер.