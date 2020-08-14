14.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Беспорядки, погромы
Просмотров:

На выходных в Белоруссии должна состояться страшная провокация


Ситуация с протестами в Белоруссии развивается по логике аналогичных переворотов – по опыту киевского Евромайдана известно, что теперь толпу должны спровоцировать на новый виток беспорядков – а для этого, всего скорее, появятся новые жертвы.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас, в преддверии пятницы-субботы-воскресенья, должна произойти, в логике событий, какая-то вещь, которая выполнит окончательную функцию взрыва ситуации.

Должна появиться не такая жертва, которой сегодня цветы возлагали (а уже даже это используется), а должна появиться еще гораздо более серьезная ситуация, которая сделает уже процесс окончательно неуправляемым со стороны Лукашенко и белорусской власти», – заявил Куликов.

Напомним, что для провоцирования беспорядков на Евромайдане применялись убийства «неизвестными снайперами», ответственность за которые возлагалась на власть.


Также была предпринята инсценировка похищения майданщика Дмитрия Булатова, которого якобы избили «титушки» и пытались отрезать ухо. Впоследствии выяснилось, что это было обманом для «разогрева» толпы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть