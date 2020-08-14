На выходных в Белоруссии должна состояться страшная провокация

14.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Ситуация с протестами в Белоруссии развивается по логике аналогичных переворотов – по опыту киевского Евромайдана известно, что теперь толпу должны спровоцировать на новый виток беспорядков – а для этого, всего скорее, появятся новые жертвы.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас, в преддверии пятницы-субботы-воскресенья, должна произойти, в логике событий, какая-то вещь, которая выполнит окончательную функцию взрыва ситуации.

Должна появиться не такая жертва, которой сегодня цветы возлагали (а уже даже это используется), а должна появиться еще гораздо более серьезная ситуация, которая сделает уже процесс окончательно неуправляемым со стороны Лукашенко и белорусской власти», – заявил Куликов.

Напомним, что для провоцирования беспорядков на Евромайдане применялись убийства «неизвестными снайперами», ответственность за которые возлагалась на власть.

Также была предпринята инсценировка похищения майданщика Дмитрия Булатова, которого якобы избили «титушки» и пытались отрезать ухо. Впоследствии выяснилось, что это было обманом для «разогрева» толпы.