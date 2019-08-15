15.08.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Происшествия, Россия, Транспорт
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На вылете из Москвы загорелся пассажирский авиалайнер

Самолет «Уральских авиалиний» A-321, совершавший рейс из Москвы в Симферополь, загорелся и был вынужден совершить экстренную посадку.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, борт совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На борту находились 234 человека, все они были эвакуированы, легкие и средние травмы получили порядка 15 человек.

«На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали, – сообщили в авиакомпании.

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