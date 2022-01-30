На юге снега нет: петербуржцы высмеяли происхождение Беглова в мемах

В социальных сетях петербуржцы нашли реальную причину, почему снег в Северной столице не убирается. Они считают, что причина кроется в происхождении губернатора Александра Беглова, выросшего в городе с теплым климатом.

Уборка снега в Петербурге остается актуальной уже на протяжении двух месяцев и становится поводом для критики властей со стороны горожан. Она выражается не только в тысячах жалобах на официальных сайтах, открытых обращениях и письмах в адрес президента РФ, но и в юморе. Так, в социальных сетях критикуют Беглова за происхождение. Сам градоначальник не раз сообщал, что вырос в Баку, климат которого кардинально отличается от петербургского. Петербуржцы уверены, что при получении должности губернатора Беглов не знал, что снег в Северной столице зимой сам по себе не тает.

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Некоторые пользователи уверены, что для Беглова понятие «снег» является чем-то аномальным, с чем городским властям справиться не под силу.

Другие уверены, что каждый раз Беглов надеется, что снег растает или пропадет сам по себе.

Отвечая на вопросы журналистов, чиновники Смольного ссылаются на нехватку рабочей силы для уборки улиц и «температурные качели», которые мешают коммунальщикам. В очередной раз глава Комблага Василий Пониделко пообещал убрать снег к понедельнику, 31 января. При этом он признавал, что городу не хватает техники и людей для работы на улицах, а сама ситуация возникла из-за недостаточного финансирования. Даже с имеющимися силами Смольный никак не пытается исправить ситуацию, поэтому уже сейчас можно говорить о срыве своего же дедлайна чиновниками.