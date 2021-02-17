На Юге США Путин – икона и защитник консервативного движения мирового масштаба

17.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Американские консерваторы, попавшие под удар либералов, вывешивают у себя портреты российского президента Владимира Путина, поскольку видят в нём лидера и единомышленника.

Об этом в ходе заседания международного медиаклуба «Формат А-3» рассказал известный политолог-американист Андраник Мигранян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На альтернативных системах связи (в отличие от цензурируемых в США Facebook, Twitter и т.д. – ред.) во многих местах вывешивается портретцы Путина как защитника и покровителя консервативного движения не только уже в России, но и в мировом масштабе. У меня в Америке целый ряд друзей, когда они со мной говорят, за их спиной висят портреты Путина. Это на американском Юге», – заявил Мигранян.

«То есть, сегодня американский консерватизм находится под ударом – либерал-нацизма, либерал-фашизма, по-разному называют, а этих (либералы – ред.), наоборот, называют – белые супрематисты, белые фашисты, расисты. У них идёт такая внутренняя гражданская война.

В этой войне, конечно, мы в какой-то форме участвуем, но не напрямую, и вряд ли сможем оказать прямое воздействие. Но, по крайней мере, мы как хранители более консервативных представлений о семье, о церкви, о религии, об обществе, о морали, о нравственности и так далее, для этой части – немалой части – 75 миллионов, проголосовавших за Трампа, сегодня третируют демократы и либералы как ненужных людей. И эти люди куда-то должны смотреть», – рассказал американист.

По его словам, это мог бы быть Китай, но, всё же, эта консервативная культура гораздо дальше для американцев и не до конца им понятна.

«Мы в этом отношении были гораздо дольше противниками США, экзистенциальной угрозой, а теперь для какой-то части можем быть примером. Или, по крайней мере, они могут чувствовать, что не одни в этом мире», – заключил Андраник Мигранян.