На юге Украины кукловоды натравливают сопляков на русских

01.02.2019, Херсон, Владимир Гладков

Кукловоды на деньги Запада занимаются обработкой молодежи в русскоязычных областях Украины, натравливая ее на Россию и русских. В условиях безработицы и кризиса образования работа по разжиганию розни и внедрению русофобии оборачивается успехом кураторов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко от Херсонской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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К своей записи он прикрепил видеоролик с факельным шествием, прошедшим в Херсоне 29 января.

«Вашему вниманию предлагается короткий видеоролик, который воочию показывает не могучий дух нации, а страшный обман, в который заграничные и заокеанские режиссеры ввергают еще неоперившуюся молодежь Украины.

Из видеоряда видно, что сбоку от молодых людей есть старшие инструкторы. Видно, что кто-то одел, обул, накормил и привез на акцию тех, у кого нет денег не то, что на башмаки и одежку, а даже на проезд к месту ночного шествия.

Нет смысла подробно пересказывать то, что вы сами увидите. Но стоит подробнее дать оценку самым последним словам видеосюжета, в которые закулисные идеологи хотели вложить самый большой пафос своих потуг на скорейшее и устойчивое зомбирование молодых и еще не познавших жизнь ребят.

В конце видеоролика девочка, которая по своему возрасту еще вчера явно играла в куклы, бодро бросает слова как-бы «патриотичного» призыва: «А зараз самэ час боротыся и пэрэмагаты!».

…маленькая девушка… – яркий пример ослепленной, совсем неоперившейся птицы. Она научена лишь повторять то, что ей кто-то вложил в ее почти детскую головку.

А что это означает? Это значит, что невидимые для нас «наставники» и «инструкторы», которые профинансировали большие группы молодежи, приехавшие на факельное шествие в Херсон 29.01.2019 г., одевшие их в камуфляж, научили их и натаскали, как бойцовских собак, только на драку и насилие», – отметил он.

По мнению Журавко, такая работа в отношении украинской молодежи ведется для воспитания русофобии и искусственного разъединения единого русского народа.

«Их «наставники» напитали их в духе враждебности не к настоящим врагам, которые ограбили родителей, близких и знакомых этих же ребят и девчонок, доведя до нищеты и отчаяния, а указали им на ложный объект нападения – таких же, как и они, но только русских ребят и девчонок.

Слово «мос*аль», из уст сегодняшней молодежи звучит бездумно и глупо, особенно после того, что сама история последних ста лет показала, что украинцы, русские, белорусы, казахи, молдаване и представители других народов, вместе подвергались одной опасности уничтожения со стороны одних и тех же коварных врагов. Украинцы и русские вместе выстояли в невероятно жестокой бойне Великой Отечественной войны, вместе развивали индустрию, поднимали науку, построили великую и могучую державу, летали в космос. При этом никто и никогда не помнит каких-то межнациональных конфликтов между нами.

Лишь империалисты Европы и США, которые не сумели нас захватить и уничтожить во множестве войн 19-го века и, особенно, двух мировых войн прошлого столетия, исключительно они заинтересованы рассорить нас между собой, чтобы ослабив всех нас в братоубийственной войне, после этого уничтожить и «великих укров» и «поганых мос*алей»…», – пояснил он.

«Если такие шествия будут продолжаться и здоровые силы не остановят вовремя безумие преступной, фашистской власти, не щадящей молодежи, то эти колонны будут с каждым годом все многочисленнее, что приведет к тому же, что пережила Германия прошлого столетия. Это мы, к сожалению, уже наблюдаем наяву пятый год во все возрастающих масштабах», – резюмировал Алексей Журавко.