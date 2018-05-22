|6 684 просмотров
На юге Украины назревает бунт против Киева
Неизвестные рассылают смс-сообщения с призывом к рыбакам Бердянска принять участие в акции за возвращение России захваченного украинскими пограничниками в рыболовного судна «Норд».
Об этом в своем блоге сообщил бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«В Бердянске вот такие СМС массово рассылают (про «Норд»), за ними начнут блокировать Морскую охрану?» – опасается он.
Ранее руководитель крымского бюро НТВ Олег Крючков сообщал, что после захвата «Норда» украинские рыбаки, опасаясь ответных действий России, потеряли возможность выходить на промысел – всего скорее, им придется отказаться в этом году от вылова тюльки, кильки и хамсы в Азовском море.
Метки: Захват судна Норд
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.