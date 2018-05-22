22.05.2018, Бердянск, Михаил Рябов
  6 684 просмотров
Крым, Происшествия, Россия, Украина

На юге Украины назревает бунт против Киева


Неизвестные рассылают смс-сообщения с призывом к рыбакам Бердянска принять участие в акции за возвращение России захваченного украинскими пограничниками в рыболовного судна «Норд».

Об этом в своем блоге сообщил бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«В Бердянске вот такие СМС массово рассылают (про «Норд»), за ними начнут блокировать Морскую охрану?» – опасается он.

Ранее руководитель крымского бюро НТВ Олег Крючков сообщал, что после захвата «Норда» украинские рыбаки, опасаясь ответных действий России, потеряли возможность выходить на промысел – всего скорее, им придется отказаться в этом году от вылова тюльки, кильки и хамсы в Азовском море.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть