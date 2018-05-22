22.05.2018, Бердянск, Михаил Рябов

6 684 просмотров

На юге Украины назревает бунт против Киева

Неизвестные рассылают смс-сообщения с призывом к рыбакам Бердянска принять участие в акции за возвращение России захваченного украинскими пограничниками в рыболовного судна «Норд».

Об этом в своем блоге сообщил бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«В Бердянске вот такие СМС массово рассылают (про «Норд»), за ними начнут блокировать Морскую охрану?» – опасается он.

Ранее руководитель крымского бюро НТВ Олег Крючков сообщал, что после захвата «Норда» украинские рыбаки, опасаясь ответных действий России, потеряли возможность выходить на промысел – всего скорее, им придется отказаться в этом году от вылова тюльки, кильки и хамсы в Азовском море.