На юге ВСУ пытаются отвлечь внимание от Авдеевки

Анатолий Лапин.  
19.10.2023 14:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Активизация ВСУ на Херсонском направлении нужна Украине для того, чтобы оттянуть силы и внимание ВС РФ от других угрожающих участков фронта – Авдеевского, Купянского и Макеевского.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил бывший глава МГБ ДНР, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Андрей Пинчук.


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«Локализация боевых действий: Бахмут, Пятихатки, Работино – любая точка концентрации стягивает определенные силы. В этом смысле где-то мы наступаем, а это не только Авдеевка, это Купянск, Макеевское направление, а где-то держим позиционную оборону.

С этой точки зрения противник тоже, понимая, что если у нас есть наступательный ресурс, если мы идем вперед, накопили силы на определенном направлении, он пытается прощупать силы с другой стороны. И при этом – одновременно стянуть наши силы с угрожающего направления на эти участки», – заявил Пинчук.

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