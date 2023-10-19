На юге ВСУ пытаются отвлечь внимание от Авдеевки

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Активизация ВСУ на Херсонском направлении нужна Украине для того, чтобы оттянуть силы и внимание ВС РФ от других угрожающих участков фронта – Авдеевского, Купянского и Макеевского.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил бывший глава МГБ ДНР, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Андрей Пинчук.

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«Локализация боевых действий: Бахмут, Пятихатки, Работино – любая точка концентрации стягивает определенные силы. В этом смысле где-то мы наступаем, а это не только Авдеевка, это Купянск, Макеевское направление, а где-то держим позиционную оборону. С этой точки зрения противник тоже, понимая, что если у нас есть наступательный ресурс, если мы идем вперед, накопили силы на определенном направлении, он пытается прощупать силы с другой стороны. И при этом – одновременно стянуть наши силы с угрожающего направления на эти участки», – заявил Пинчук.