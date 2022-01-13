На юго-востоке Петербурга школьница сломала шею на скользком неубранном от снега тротуаре

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Колпинском районе Санкт-Петербурга после падения на скользком и неубранном от снега тротуаре в Детскую городскую больницу №19 в состоянии средней тяжести была доставлена школьница, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у 12-летней девочки закрытый перелом шейно-грудного отдела позвоночника. Вследствие неспособности чиновников из Смольного организовать работу коммунальных служб страдает все больше петербуржцев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По данным СМИ, инцидент произошел сегодня днем. Школьница поскользнулась и упала головой в сугроб. Пострадавшую доставили в медучреждение. По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства выясняются. На фоне заваленных снегом улиц Северной столицы, которые с приходом циклонического вихря «Эльза» и оттепели превратились в «каток», в травмпунктах снова выстроились очереди из пострадавших от падения и попадания упавших с крыш сосулек горожан. По сообщению «Фонтанки» на текущий момент перегружены оба травматологических отделения НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

«К нам поступает достаточно большое количество травматологических пациентов. Естественно, это связано с погодными условиями. Травматологических пациентов зимой поступает существенно больше», — поделился с журналистами директор НИИ Вадим Мануковский.

Несмотря на предупреждения синоптиков о приближающемся циклоне и опасности возникновения гололедицы, в Смольном не вывели на уборку улиц все имеющиеся силы и средства. Пешеходные зоны коммунальщики не обработали специальными противогололедными составами, поскольку помимо спецтехники в Петербурге не хватает дворников.

При этом в октябре Александр Беглов заявлял о якобы полной готовности города к зимнему сезону. Однако в очередной раз это оказались лишь обещания. В результате бездействия чиновников тяжелые травмы и ушибы получают простые петербуржцы, в том числе и дети.

На системность проблемы с уборкой снега и наледи в городе на Неве ранее обратил внимание петербургский актер Егор Бакулин, назвав бездействие горадминистрации неуважением к жителям. По его словам, он каждый день ездит по мегаполису и не встречает ни дворников, ни спецтехники.