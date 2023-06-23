В Крыму снова повреждён газопровод

Любовь Смирнова.  
23.06.2023 11:45
  (Мск) , Ялта
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, ЮБК


В поселке Кореиз на Южном берегу Крыма ночью был поврежден газопровод. Авария произошла районе бывшей котельной, оставив без газоснабжения около 500 абонентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Местные жители сообщают, что в начале слушали громкий хлопок, а после гул от вырывающегося под давлением газа. К тому же, он загорелся, и факел был виден издалека.

В поселке Кореиз на Южном берегу Крыма ночью был поврежден газопровод. Авария произошла районе...

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Прибывшие аварийные службы перекрыли трубу, ремонтировать будут до конца дня. Причины аварии не сообщаются, очевидцы сообщают про повреждение газового клапана.

Попытки вброса в соцсети информации о протаранившем газопровод беспилотнике вызывают смех – ни звука подлета, ни следов БПЛА на месте не обнаружено.

В 2021 году в канун т.н. «Дня независимости Украины» в Крыму в селе Перевальное под Симферополем была осуществлена диверсия по подрыву газопровода, идущего к российской воинской части.

Тогда в пресс-службе МВД сообщили, что в организации взрыва участвовали члены запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа».

ФСБ уточнила, что диверсия была организована подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины. Вскоре были задержаны жители Республики Крым – посредник – заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы.

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