На заграничных избирательных округах Украины готовятся массовые фальсификации

27.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Сейчас в диппредставительствах Украины за границей фиксируются очереди из граждан, которые якобы собираются голосовать, что может быть использовано для массовых «вбросов».

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала NewsOne заявил бывший вице-премьер Крыма, экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко.

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«Что происходит сегодня заграницей? Есть у нас разные по качеству послы Украины заграницей. Есть порядочные люди, которые не будут этого делать сами и подчиненным не дадут, но есть и такие спецназначенцы. У нас сегодня уже много людей голосуют за границей. Кстати, неважно, сколько голосуют.

Если раньше украинцы, которые работали за границей, не имели желания становиться на консульский учет по разным причинам, то в последние месяцы очереди в консульствах, например, Польши и не только в Польше были из украинцев, которые массово вставали на консульский учет. Но мы понимаем, что сеть консульств не настолько большая, это не избирательный участок рядом с домом.

То есть простоять очередь, чтобы встать на консульский учет – да, а для того, чтобы поехать простоять очередь и проголосовать – не каждый готов. Но в списках на голосование уже значительно больше людей, но их не будет. А как воспользуются их голосами – это очень сложно проконтролировать. Люди массово встают на консульский учет. То есть они в списках избирателей именно там, а не в тех городах, откуда они выехали. Но голосовать большинство из них не будет. Если он не пришел, то где гарантия, что не вбросили его бюллетень», – заявил Сенченко.