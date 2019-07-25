На Закарпатье члены окружкома отравились оливье и не могут досчитать голоса

25.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Закарпатской области, более 10 членов окружной избирательной комиссии (ОИК) № 70 отравились испорченной пищей, из-за чего комиссия не может завершить подсчет голосов на прошедших еще 21 июля внеочередных парламентских выборах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает местное интернет-издание «Мукачево.нет».

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«Отравились испорченной пищей более 10 членов ОИК, пострадали также 2 полицейских, сотрудник ГСЧС и 1 наблюдатель… Симптомы у всех одинаковые: высокая температура за 40, рвота и диарея… Председатель ОИК говорит, что заказали еду неподалеку в ресторане. Некоторые члены ОИК сейчас дома, но им тоже плохо. Официально за помощью врачей обратилось лишь 6 человек и сейчас 4 члена ОИК в инфекционном отделении свалявской больницы. Столько же лечатся дома», — говорится в обнародованной в четверг заметке.

Чем отравились, люди точно не знают, но предполагают, что проблема в оливье: его ели все.

По состоянию на 14.30 четверга, 25 июля, Центральная избирательная комиссия получила и обработала 99.93% электронных протоколов.