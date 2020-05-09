09.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Закарпатье, Политика, Украина
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На Закарпатье Зеленский заявил о «страшной цене» Победы


Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятникам советским солдатам по случаю Дня Победы.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, Зеленский посетил мемориальный комплекс «Холм Славы» в Закарпатской области.

«На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, – главное не громкость, а искренность. И наша победа – у каждого в сердце», – заявил глава Украины.

До этого президент Украины успел посетить Вечный огонь в Киеве, где также возложил цветы.

Интересного за неделю до визита президента вандалы повредили звезду с вечным огнем на Холме Славы и плиты с именами погибших воинов. Как сообщает закарпатский ресурс ProZak, местной власти пришлось экстренно восстанавливать мемориал к приезду президента.

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