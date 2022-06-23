На Западе боятся, что после победы украинская армия попрёт на ЕС – Арестович
Ультрарадикальные русофобские заявления украинских националистов и киевской пропаганды испортили Украине репутацию и карму.
Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С нашей стороны лубочная пропаганда – не бывает хороших русских и так далее. Это неразумная политика неразумных людей. Эта карма сейчас снова накапливается, и мы будем хлебать и сейчас, и позже. А робкие голоса неких Арестовичей, которые пытаются объяснить – идиоты, вы себе карму наматываете, которую задолбетесь расхлёбывать потом.
Дополнительные жертвы нести внутри и снаружи, они тонут. Проще всего встать в стадо баранов и орать, что всё или ничего. Крайние лозунги, которые содержат абсолютисткие формулировки, все, всегда, абсолютно – это признак отсутствия ума и наличие эмоций, пропаганды. Вот так люди и заезжают в коллективную карму. Мы сейчас её наматываем семимильными шагами. Мы задолбёмся её расхлёбывать», – разглагольствует советник Зе-офиса.
По его словам, на Западе испугались и уже начинают тревожиться на счёт того, что будет, если Украина победит.
«Я могу сказать – о чём люди сейчас говорят на Западе. Они говорят – мы не должны дать украинцам стать очень сильными. А я говорю – а почему? Они говорят – потому что мы боимся, как вы распорядитесь, будучи армией победительницей, крупнейшей, сильнейшей в Европе, распорядитесь победой, мы не уверены, что вы её сможете правильно переварить. Прислушиваясь, что у вас творится и к тому, что у вас говорят, мы не уверены, что вы не попрёте на Молдову, на Белоруссию, не попрёте на Запад, какой-нибудь Венгрии мстить», – болтал Арестович.
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