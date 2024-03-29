На Западе быстро ширится сомнение по помощи Украине – глава украинского центра пропаганды

Анатолий Лапин.  
29.03.2024 19:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Среди западных политиков и простых обывателей нет единства насчет продолжения военной помощи Украине.

Об этом в эфире интернет-блога украинской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил руководитель созданного Банковой «Центра противодействия дезинформации» Андрей Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди западных политиков и простых обывателей нет единства насчет продолжения военной помощи Украине. Об...

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По словам Коваленко, его Центр фиксирует разногласия, которые появляются в соцсетях и медиа-пространстве.

«Когда, условно говоря, Папа Римский говорит про «белый флаг», о переговорах, некоторые политики в США говорят, что завершат войну за 24 часа – и мы фиксируем, в частности, в «Х» – эта соцсеть очень популярна в США – скептицизм по предоставлению оружия Украине.

Главная история в том, что «не давайте деньги Украине и война остановится, – некоторые европейские политики: Орбан, Фицо продолжают так же говорить, и, соответственно, мы не можем говорить, что европейская позиция и позиция в Германии однородна», – заключил Коваленко.

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