На Западе готовятся к ликвидации Зеленского – эксперт

Владимир Гладков.  
06.02.2023 19:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Поскольку в окружении президента Украины Владимира Зеленского зреет покушение на формального главу государства, страны западного блока заранее готовят информационную кампанию по обвинению России в убийстве.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Максим Жаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку в окружении президента Украины Владимира Зеленского зреет покушение на формального главу государства, страны...

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«Бывший премьер-министр Израиля (Нафтали Беннет – прим.) сказал, что в начале Спецоперации говорил с Путиным, который пообещал не убивать Зеленского. Тот сказал Зеленскому, Зеленский обрадовался и вышел из бункера», – сказал ведущий.

«Сейчас в связи с перестановками и смешной демонстративной борьбой с коррупцией в окружении Зеленского существует как минимум опасность покушения на действующего президента. И, таким образом, через Беннета предупреждают Москву, чтобы она не лелеяла планы, что в Киеве будет какой-то военный переворот», – отметил он.

«Думаю, в Москве таких планов и нет. Просто, в окружении Зеленского сейчас сильно неспокойно. И если покушение и будет, то делают отвлекающую операцию, чтобы потом свалить на Москву», – объяснил Жаров.

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