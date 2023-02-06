На Западе готовятся к ликвидации Зеленского – эксперт

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Поскольку в окружении президента Украины Владимира Зеленского зреет покушение на формального главу государства, страны западного блока заранее готовят информационную кампанию по обвинению России в убийстве.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Максим Жаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бывший премьер-министр Израиля (Нафтали Беннет – прим.) сказал, что в начале Спецоперации говорил с Путиным, который пообещал не убивать Зеленского. Тот сказал Зеленскому, Зеленский обрадовался и вышел из бункера», – сказал ведущий.

«Сейчас в связи с перестановками и смешной демонстративной борьбой с коррупцией в окружении Зеленского существует как минимум опасность покушения на действующего президента. И, таким образом, через Беннета предупреждают Москву, чтобы она не лелеяла планы, что в Киеве будет какой-то военный переворот», – отметил он.

«Думаю, в Москве таких планов и нет. Просто, в окружении Зеленского сейчас сильно неспокойно. И если покушение и будет, то делают отвлекающую операцию, чтобы потом свалить на Москву», – объяснил Жаров.