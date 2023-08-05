На Западе хоронят Зеленского, а в Киеве про него травят анекдоты

Западная пресса активно обсуждает, кто возглавит Украину после того, как нынешний президент Владимир Зеленский будет убит «по заказу Кремля».

Об этом ютуб-каналу «Живой гвоздь» рассказал журналист Валерий Нечай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«С Украиной чуть сложнее. Там согласно конституции президентские обязанности должен взять не себя председатель Верховной рады, но, как пишет «Политико», нынешний спикер Руслан Стефанчук не пользуется большим авторитетом. По версии «Рейтерс» будет сформирована группа передачи преемственности. Это Ермак, Кулеба, Резников, Залужный», – сказал Нечай.

По его словам, на Западе уверены, что из Москвы к Зеленскому непрерывно посылают убийц.

«Если мы говорим о Зеленском, там целая серия покушений готовилась. По версии «Рейтерс» уже было совершено не менее десятка покушений в самом начале после того, как Зеленский не уехал из Киева. В кремле была идея, что когда Зеленский покинет Киев, отхватив часть территории, можно будет вести переговоры о поглощении страны. Когда Зеленский не уехал, включился план по его ликвидации. ДРГ не удалось, плюс еще чеченские и наемники «Вагнера». Но, как мы с вами видим, этого не случилось. Как говорят американские аналитики, это будет серьезный удар, но политическая стабильность не будет серьезно нарушена, потому что система выстроена таким образом, что не один Зеленский там главный, и его смерть не повлияет на ход войны», – сказал Нечай.

Украинский политолог Кость Бондаренко воспринимает эти пассажи западной прессы иронически.

«Это попытки повоспитывать Зеленского, пригрозить пальцем из-за океана. Вспоминается анекдот. Помощник Зеленского говорит: есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая в том, что Путин публично пообещал вас не убивать. А плохая – Байден не обещал. Это черный юмор, я не считаю, что Зеленскому что-то грозит. Его просто решили немножко поставить на место. Это в традициях американской политики», – сказал Бондаренко в интервью Александру Шелесту.