На Западе кусают локти: торговля с Россией вывела Китай на первое место по экспорту авто

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Наибольшие преимущества на мировом рынке получают те страны, которые не стали вводить антироссийские санкции, и продолжают торговлю с РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Dialogue works» заявил профессор экономики Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три года назад Германия занимала первое место в мире по экспорту автомобилей. На втором месте была Япония. Или наоборот. В прошлом году Китай сделал скачок, и стал занимать первое место в мире, как электрических, так и работающих на ископаемом топливе, обогнав Германию и Японию, которые занимали эту позицию ранее. Небольшой урок экономики: если ты занимаешь первое место в этом бизнесе, то получишь экономию за счёт масштаба. Таким образом, можно удешевить производство каждой единицы. Другими словами, Китай сейчас занимает доминирующее место в автомобильной промышленности», – сказал Вольф.

«Как Китаю это удалось? Тебе это понравится: это из-за войны на Украины, из-за санкций, введённых против России. Мы не будем покупать вашу нефть, ваш газ, ваши удобрения, ваше зерно. Всё это привело к коллапсу товарооборота между Европой и Россией. Так что Россия перестала покупать американские и европейские автомобили, и вместо этого стала покупать китайские. И это вывело Китай на первое место, дало им больший объём рынка за счёт остальных, которая сделает их ещё более грозным конкурентом в автомобильном бизнесе», – подчеркнул профессор.