На Западе меняется все. На это и рассчитывал Путин – Карасев

Анатолий Лапин.  
04.10.2023 14:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Общество, Политика, Украина


На Западе меняется общественное мнение в пользу политических сил, критически настроенных на сближение с США.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе меняется общественное мнение в пользу политических сил, критически настроенных на сближение с...

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По мнению Карасева, процессы, которые происходят в США и Европе, идут не на пользу Украине.

«Давайте начнем с американской темы. С чем это связано? С тем, что республиканцы и демократы входят в новый избирательный цикл, в избирательную кампанию по перевыборам в Сенат, выборам Палаты представителей и президентским выборам.

Если бы не было выборов, то тема с этим шатдауном, временным бюджетом и с помощью финансовой Украине не приобретала бы такое звучание, такой резонанс. Это и касается Словакии. Проблема не в том, что там победит или сформирует правительство Фицо, а проблема в настроениях, меняющихся настроениях в Европе», – сказал эксперт.

«А если добавить к Словакии Венгрию, в Польше меняется настроение со стороны элиты, отношения между Варшавой и Киевом сегодня не столь идеальны, а наоборот, достаточно контраверсионные. В Германии тоже не все гладко, там падает уровень доверия к действующим властям.

В Британии, во Франции, в Германии, где «Альтернатива для Германии», партия, которая является несистемной и даже была маргинальной, сегодня выходит по многим электоральным рейтингам на 1-2 место. А там другая позиция, это не проатлантическая партия. Так что меняется все. Может быть, на это и был расчет Путина», – заявил Карасев.

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