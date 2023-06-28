На Западе меняют оценки и уже заявляют об успешности наступления ВСУ

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Если ранее на Западе звучали скептические оценки результатов украинского наступления, то сейчас появились более обнадеживающие оценки для киевского режима.

Так, министр обороны Бен Уоллес говорит, что в ходе продвижения Украина заняла больше территорий, чем Россия за минувшую зиму, когда ВСУ были выбиты из Артемовска.

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», министр заявил выступая в парламенте,

«В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 квадратных километров. Это больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление», – сказал министр.

По его словам, ВСУ показывают «постепенный, но стабильный тактический прогресс» на фронте, проводя большие наступательные операции на трех направлениях на юге и востоке.

При этом он указал и на успехи России.

«В Луганской области российские войска приложили значительные усилия для наступления в Серебрянском лесу близ Кременной — Россия имела небольшие успехи, но украинские войска помешали прорыву. В Донецкой области Украина набрала обороты в своих штурмах вокруг Бахмута — в нескольких бригадных операциях украинские войска как на северном, так и на южном флангах города», – добавил Уоллес.

Глава британского оборонного ведомства утверждает, что у России нет «свободных сухопутных сил, необходимых для противодействия многочисленным угрозам» со стороны ВСУ в районе наступательных действий протяжённостью «свыше 200 км от Бахмута до восточного берега Днепра».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, в своем обращении к украинцам, заявил о продвижении ВСУ за вчерашний день.

«На всех направлениях, где мы ведем наступательные действия. Есть важные результаты в отражении российских штурмов», – добавил Зеленский.

Подтверждает продвижение ВСУ и телеграм-канал проекта WarGonzo, основанного военкором Семеном Пеговым.

«На запорожском направлении украинские войска после артударов вели атаковали у Работина. Российские подразделения удержали позиции. Вооружённые Силы РФ вели обстрелы позиций ВСУ в Лобковом, Пятихатках, Щербаках, Орехове, Малой Токмачке, Гуляйпольском, Железнодорожном, Гуляйполе, Красном, Малиновке, Ольговском и Темировке», – пишет паблик в утренней сводке.

Кроме того, на угледарском участке украинские подразделения продвинулись к Приютному.

«На донецком фронте российские войска после артобстрелов продолжили штурмовые действия в Марьинке и возобновили у Первомайского. Без успеха», – отмечается в публикации.

Непростая ситуация складывается и под Артемовском.

«На бахмутском направлении украинские подразделения вновь продвинулись у Клещеевки. Российские войска пытались контратаковать со стороны Берховки. Без положительного результата», – сообщает канал Пегова.