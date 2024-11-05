На Западе молятся на последний шанс: «В течение 10 лет Путин уйдёт со сцены»

Вадим Москаленко.  
05.11.2024 17:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 468
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина


Запад пытается настроить российское общество и силовиков против своего президента Владимира Путина.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил научный сотрудник Королевского института международных отношений (Chatham House) Джон Лаф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад пытается настроить российское общество и силовиков против своего президента Владимира Путина. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Запад пытается отделить Путина от российского общества, и до сих пор это делает. Это, конечно, сложная дискуссия, потому что мы не знаем, насколько реально российское общество поддерживает эту войну.

Мы слышим из разных источников, что некоторые части силовиков не очень довольны тем, что происходит. Я помню предупреждение генерала Ивашова (на фото – ред.) перед войной, с прогнозом, что если Россия начнёт это большое вторжение, то российская армия просто не сможет победить, и в результате будет нанесён серьёзный ущерб безопасности страны», – рассуждал Лаф.

«В любом случае, в России будет смена власти в ближайшие годы. Господину Путину сейчас 72 года, даже больше, мы не знаем. И биологические законы говорят, что в течение десяти лет наверняка Путин и его соратники покинут сцену.

И что потом произойдёт? Уйдёт ли он добровольно, может быть, его уйдут, как это случилось с Хрущёвым. И нет гарантий, что всё будет происходить стабильно», – нагнал туману аналитик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть