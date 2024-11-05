На Западе молятся на последний шанс: «В течение 10 лет Путин уйдёт со сцены»

Запад пытается настроить российское общество и силовиков против своего президента Владимира Путина.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил научный сотрудник Королевского института международных отношений (Chatham House) Джон Лаф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад пытается отделить Путина от российского общества, и до сих пор это делает. Это, конечно, сложная дискуссия, потому что мы не знаем, насколько реально российское общество поддерживает эту войну.

Мы слышим из разных источников, что некоторые части силовиков не очень довольны тем, что происходит. Я помню предупреждение генерала Ивашова (на фото – ред.) перед войной, с прогнозом, что если Россия начнёт это большое вторжение, то российская армия просто не сможет победить, и в результате будет нанесён серьёзный ущерб безопасности страны», – рассуждал Лаф.