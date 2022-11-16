На Западе начали угрожать репрессиями членам ассоциации «Друзья Крыма»

Зарубежные политики и общественные деятели получают угрозы в свой адрес и обвинения в шпионаже за участие в «народной дипломатии» – неформальных форумах и встречах на территории Российской Федерации.

Об этом на международном форуме «Друзья Крыма – друзья России» заявил вице-премьер правительства Крыма – постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я получил письмо от нашего друга, который не присутствует сегодня с нами – это бывший заместитель министра обороны Греции, а ныне политик и общественный деятель Костас Исихос. Он пишет о том, что сейчас репрессивная машина действует в отношении тех, кто проявляет себя друзьями Крыма и друзьями России. Одно из писем, которое он получил, следующего содержания: «Мы настоятельно рекомендуем вам добровольно обратиться в правоохранительные органы, чтобы избежать уголовной ответственности за шпионаж против иностранного государства, или сделать публичное заявление об отказе от сотрудничества с путинским режимом». То есть сегодня дружить с Россией и Крымом – это шпионаж в пользу иностранного государства? Вот такие угрозы в адрес наших друзей сыплются постоянно», – подчеркнул Мурадов.

Он добавил, что по этой причине не афишируются все участники Международной ассоциации «Друзей Крыма», которая, хоть и носит формальный характер, расширяется за счет представителей стран Северной Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.

На нынешний форум прибыло около 50 представителей из 40 стран мира, что говорит о поддержке стремления к многополярному миру, равноправию и суверенитету, в том числе права на самоопределение, которое, по существу, является императивом.

«Друзья России» и «Друзья Крыма», по мнению Мурадова, понимают неприемлемость расширением военного блока НАТО, который остался единственной военной международной «дубиной» и используется против народов, не подчиняющихся диктату.

За гражданское мужество и стремление получить достоверную информацию о внешней политике России, её социально-экономическом развитии, участников форума поблагодарил российский МИД.

Правда, лишь в виде приветственного адреса (подчеркнув, что сейчас крайне важно слышать точку зрения той зарубежной части общественности, которая искренне пытается разобраться в процессах, связанных с формированием более справедливого многополярного мироустройства).

Однако представители МИДа в дискуссионных панелях на форуме участия не принимали, как и руководители Россотрудничества. Хотя гости из десятков стран мира и самых разных континентов рискуют своей карьерой и подвергаются на родине репрессиям за поездки в Россию и участие в мероприятиях «народной дипломатии». Тогда как украинское внешнеполитическое ведомство на аналогичных мероприятиях всегда присутствует и всячески обхаживает зарубежных общественников.

«Я вчера прилетел из Брюсселя, – рассказал вышедший к трибуне председатель оргкомитета ассоциации «Друзей России» Анисет Габриэль Кочофа. – Ехал только, чтобы сказать одно: друзья, огромное спасибо за то, что вы есть. Войдя в зал, я вспомнил, как много лет тому назад мы сидели в моей деревне с семьёй, обедали, и вдруг по радио сообщили о том, что человек полетел в Космос. Моя мама, человек без образования, которая родила 11 детей, долго думала и только к вечеру спросила у отца: «что хотят эти белые люди? Что они потеряли в Космосе? Столько проблем на планете Земля здесь, а они что-то там ищут». Я уверен, что, если бы моя мама была бы в этом зале, она бы задала такой вопрос: друзья, почему мы ищем врагов в XXI веке, когда столько проблем, голода, пандемий? Но я счастлив, что в этой борьбе правда – за нами. Потому что все происходящее имеет свою логику, и большие перемены проходят через испытания. К сожалению, какие-то народы должны брать на себя тяжести, и у России, у русского народа всегда судьба была такая, быть рядом, где трудно, где угнетают. За это огромное спасибо». Господин Кочофа напомнил, что сегодня в мире насчитывается 1,5 миллиона иностранных выпускников российских вузов, и это высококвалифицированные специалисты, говорящие на русском языке, которые получили путёвку в жизнь от России. «И поверьте, они все друзья России, они ценят, помнят эти годы, проведённые в стенах. Университетов, – продолжил свою мысль представитель неформального объединения. – Поэтому, мои друзья, пора нам начинать конвертировать то, что мы делали годами. Почему не воспользоваться потенциалом выпускников? Мы говорим о мягкой силе, они есть везде…Давайте продолжать дружить, приобретать друзей через образование. Давайте привлекать больше иностранных студентов, чтобы они приехали изучать язык Пушкина, прикасаться к великой культуре и традициям этой страны. Давайте обращать внимание на молодёжь, которая не всегда понимает, что происходит. А происходящее сегодня доказывает, что империализм и капитализм потерпели крах, мир уже никогда не будет однополярным».