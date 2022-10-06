На Западе настраивают Украину на «решаюшую битву» за Херсон уже до начала зимы – Financial Times

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Новости Украины

Официальные лица и законодатели США предупредили, что Украину ждет решающая битва за захват российской территории на юге до зимы, если Киев хочет лишить Россию возможности усилить контроль над регионом.

Об этом пишет Financial Times.

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В последние дни украинские силы достигли быстрого успеха на двух отдельных фронтах, захватив участки территории на востоке и прорвав линию фронта в Херсонской области России.

Пентагон заявил, что Киев должен воспользоваться своим импульсом на востоке, чтобы отбить у российских сил стратегические районы на юге, которые являются «воротами» к Черному морю.

«Сезон боев приближается. Украинцы одержали верх, и им нужно продолжать настаивать на своих достижениях», – указывает демократ из сенатского комитета международных отношений Крис Мерфи.

«Настоящая долгосрочная катастрофа для Украины заключается в том, что Россия перекрыла Украине доступ к водам от Мариуполя до Одессы. Источником жизненной силы Украины является ее доступ к Одессе, поэтому для них важно быть наступлением, а не только обороной на юге», -добавляет сенатор.

Западные хозяева Украины рассматривают захват русского Херсона, как серьезное испытание для ВСУ.

«Если вы сможете контролировать Херсон, вы, безусловно, сможете предотвратить попадание солдат в Одессу, чего, я думаю, русские действительно хотели», – прокомментировал FT высокопоставленный чиновник Госдепа США.

Американские военные чиновники и аналитики подсчитали, что Украина может захватить Херсон в любое время с середины ноября – если им это вообще удастся, отмечает FT.

Второй представитель министерства обороны США заявил изданию, что украинские силы продвинулись на северо-восток к Херсону и закрепились на реке Днепр. Они также направляются в сторону Херсона с севера, но медленнее.

«Им нужно что-то делать с Херсоном, и в ближайшее время, – сказал западный дипломат. – Это поднимает боевой дух местной общественности и военных, но также является доказательством того, что организованные Западом учения и предоставленное им оружие используются наилучшим образом», – добавил он.

Официальные лица США заявили, что украинским силам необходимо срочно отбить юг до зимы, потому что земля в этом районе не замерзала за последние три года. В этих условиях обеим сторонам будет трудно маневрировать. Чиновники и аналитики говорят, что грязь также дает преимущество тем, кто защищает территорию, поскольку им не нужно двигаться по земле.

В США считают, что несмотря на низкий моральный дух войск после ряда поражений, Москва укрепила свои позиции на юге, что затрудняет любое украинское наступление.

«Россияне приложили много усилий и много времени, чтобы копать немного иначе, чем на востоке, – сказал представитель НАТО. – Они могли двигать щиты и строить вокруг них элементарную защиту».

«Здесь на помощь приходит математика, – добавил чиновник. – Украинцам понадобится подавляющая сила, чтобы добраться туда».

Однако представитель министерства обороны США сказал, что российские силы имеют трудности с инфраструктурой и логистикой, чтобы доставить припасы к зиме, и Киев может использовать это в своих интересах.

«Украинцам нужно подумать, используя свою умную, гибкую подготовку и специальные операции, которые они получили от нас и наших союзников, чтобы выяснить, как манипулировать русскими», – сказала Эвелин Фаркас, бывший сотрудник Пентагона в администрации Барака Обамы.

Официальные лица США уверены, что западный альянс сможет помочь Украине противостоять российским войскам зимой.

«Во всяком случае, все эти вещи, которые делает путин, включая энергетическое оружие, злят европейцев и они полны решимости не преклоняться перед ним и не становиться его заложниками», – сказал высокопоставленный чиновник.

По словам официальных лиц и законодателей США, захват территории на юге необходим, чтобы дать Украине лучшую переговорную позицию для возможных будущих переговоров о прекращении огня, которые Запад навяжет России в случае продолжения отступления ее войск на фронте.