29.07.2019, Москва, Максим Карпенко
 
ЕС, Политика, Украина
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На Западе не считают Зеленского полноценным политиком

Президент Украины Владимир Зеленский в глазах опытных европейских политиков еще не вырос в равного им партнера, а потому его называют в уменьшительно-ласкательных тонах.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил российский политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я имею срез мнений о нем со стороны коллег из Западной Европы. Они пока не считают его полноценным политиком. Пока они с удовольствием и охотно называют его «Зе». Просто «Зе». Вот, когда он из «Зе» превратится во Владимира Александровича Зеленского, тогда мы и поговорим. А пока это просто «Зе», – заявил Мухин.

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