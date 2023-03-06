На Западе нет единства по будущим границам Украины – Данилов

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Со стороны Запада звучат заявления о том, что Украина может лишиться Крыма и Донбасса.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас окончательного толкования, что такое победа, к большому сожалению… мы не можем констатировать, что у нас есть полный консенсус победы над Россией. Мы понимаем, что для нас должно быть победой. Может ли это на 100 процентов коррелироваться с нашими партнерами и нашими союзниками?», – задается вопросом секретарь СНБО.

«Я на сегодняшний день не могу вам дать ответ на этот вопрос, потому что он должен быть в публичной плоскости, и он должен оглашаться, потому что сейчас иногда звучат крайние призывы, что нужно оставить в покое Автономную республику Крым, что нужно пойти на уступки относительно территории Донецкой и Луганской области, что сейчас там, где остановимся, там и остановимся.

Для нашей страны это очень опасная вещь, потому что все нужно делать вовремя», – заявил Данилов.