«На западе – обстрелы, на ЮБК – нечистоты» – удары по Крыму подхватило украинское ИПСО

Любовь Смирнова.  
24.06.2024 16:15
  (Мск) , Ялта
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Информвойна, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Пляжи на Северной стороне Севастополя, подвергшиеся накануне ракетному удару ВСУ, будут закрыты до завтрашнего дня – специалисты продолжают обследовать побережье на предмет неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов. Тем временем, пляжи Южного берега Крыма от Ореанды до Фороса также с вечера воскресенья ввели запрет на морские купания.

Однако причина запрета там иная – на канализационном коллекторе произошла авария, и неочищенные стоки попали в море, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пляжи на Северной стороне Севастополя, подвергшиеся накануне ракетному удару ВСУ, будут закрыты до завтрашнего...

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На время починки коллектора в поселках Ореанда, Курпаты, Гаспра, Мисхор, Кореиз и городе Алупке отключили воду. За ночь коллектор починили, с утра систему заполнили водой, но мораторий на морские ванны пока остается в силе.

«Роспотребнадзор уже взял анализы проб воды, ждем результат и надеемся на скорейшее открытие. Об открытии пляжей сообщу дополнительно», – сообщила в своем телеграм-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов тоже прокомментировал ситуацию в Большой Ялте.

«По тем данным, которые есть на данный момент, ситуация локализована. Завтра будут взяты пробы. Это касается той части побережья, ближе к Форосу. Всё нормально, всё устранили и всё под контролем. Пляжи с сегодняшнего дня в районе Ялты открыты, а по Форосу завтра с утра возьмут очередные пробы. Я думаю, что всё будет нормально там. Не будет никаких последствий. Это штатная авария, всё может быть. Сегодня со всем разберёмся», – заверил он в эфире «Россия 24».

Украинское ИПСО уже воспользовалось ситуацией и «раскачивает» обстановку, распространяя в соцсетях ложные сообщения о закрытии всех пляжей до 25 июля «в связи с военной угрозой и антитеррористической операцией». Граждан просят не тиражировать подобные вбросы и пользоваться информацией из верифицированных каналов.

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