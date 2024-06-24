«На западе – обстрелы, на ЮБК – нечистоты» – удары по Крыму подхватило украинское ИПСО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пляжи на Северной стороне Севастополя, подвергшиеся накануне ракетному удару ВСУ, будут закрыты до завтрашнего дня – специалисты продолжают обследовать побережье на предмет неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов. Тем временем, пляжи Южного берега Крыма от Ореанды до Фороса также с вечера воскресенья ввели запрет на морские купания.

Однако причина запрета там иная – на канализационном коллекторе произошла авария, и неочищенные стоки попали в море, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

На время починки коллектора в поселках Ореанда, Курпаты, Гаспра, Мисхор, Кореиз и городе Алупке отключили воду. За ночь коллектор починили, с утра систему заполнили водой, но мораторий на морские ванны пока остается в силе.

«Роспотребнадзор уже взял анализы проб воды, ждем результат и надеемся на скорейшее открытие. Об открытии пляжей сообщу дополнительно», – сообщила в своем телеграм-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов тоже прокомментировал ситуацию в Большой Ялте.

«По тем данным, которые есть на данный момент, ситуация локализована. Завтра будут взяты пробы. Это касается той части побережья, ближе к Форосу. Всё нормально, всё устранили и всё под контролем. Пляжи с сегодняшнего дня в районе Ялты открыты, а по Форосу завтра с утра возьмут очередные пробы. Я думаю, что всё будет нормально там. Не будет никаких последствий. Это штатная авария, всё может быть. Сегодня со всем разберёмся», – заверил он в эфире «Россия 24».

Украинское ИПСО уже воспользовалось ситуацией и «раскачивает» обстановку, распространяя в соцсетях ложные сообщения о закрытии всех пляжей до 25 июля «в связи с военной угрозой и антитеррористической операцией». Граждан просят не тиражировать подобные вбросы и пользоваться информацией из верифицированных каналов.