На Западе обсуждают конфискацию активов РФ на случай провала голосования в США по Украине

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Похоже, если Конгресс США все же провалит голосование за предоставление многомиллиардной помощи в 2024 году, у Запада останется запасной вариант для поддержки Киева – конфискация российских активов, которые пока что находятся в замороженном состоянии.

Такой сценарий сегодня описывает газета Financial Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные страны активно изучают способы конфискации активов российского центрального банка для финансирования Украины, поскольку политические споры в США и Европе угрожают потоку финансовой поддержки. В последние недели официальные лица G7 активизировали переговоры о расходовании части из примерно 300 миллиардов долларов, находящихся в обездвиженных российских суверенных активах, что является радикальным шагом, который откроет новую главу в финансовой войне запада против Москвы. Толчок был нанесен на фоне того, что два важнейших пакета финансовой помощи для Украины на сумму более 100 миллиардов долларов сорвались на этой неделе, поскольку республиканцы в Конгрессе США и Виктор Орбан из Венгрии, члена ЕС, выступили против финансирования Киева. Захват российских активов может обеспечить альтернативный поток финансирования для Киева», – говорится в публикации.

Издание утверждает, что, «хотя Вашингтон никогда публично не поддерживал конфискацию, в последние недели США в частном порядке заняли более жесткую позицию».

Газета пишет о «растущем консенсусе» в G7 по поводу необходимости воровства российских активов.