На Западе открыто говорят, что поражение Украины неизбежно – американский журналист

Константин Серпилин.  
04.12.2023 22:52
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина


В западных странах уже открыто публикуют в СМИ, что окончательная победа России является только вопросом времени.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил американский журналист Денни Хайфон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В западных странах уже открыто публикуют в СМИ, что окончательная победа России является только...

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«Сейчас и в западных СМИ появляются история за историей о проблеме с боевой силой на Украине. О том факте, что они отправили всех, кого могли, на линию фронта, только для того, чтобы их уничтожили или ранили.

Таким образом, неизбежная реальность заключается в том, что этот конфликт не может быть разрешён ни на чьих условиях, кроме российских. Потому что Россия не сталкивается с такими проблемами», – сказал Хайфон.

Он подчеркнул, что даже мейнстримные западные СМИ сообщают о нехватке в ВСУ живой силы, оружия и боеприпасов.

«Все эти вещи указывают только в одном направлении, и это конечная победа России. Это только вопрос времени», – подытожил журналист.

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