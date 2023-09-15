«На Западе открывают шампанское»: Путин опроверг главную интригу встречи с Ким Чен Ыном

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Президент РФ Владимир Путин назвал «полной чушью» сообщения западных СМИ о том, что на фронты СВО на Украине будут брошены северокорейские военнослужащие.

Об этом он заявил сегодня в Сочи на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Путин дал понять, что для обеспечения потребностей СВО России вполне хватает добровольцев. Приведенные им на Восточном экономическом форуме данные об их количестве (270 тыс. чел.) уже устарели.

«Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые, я хочу ещё раз подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России. Да, мы платим какие-то деньги, и они, конечно, выше, чем в среднем по стране, но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Даже это само по себе вызывает уважение», – сказал Путин.

Информация о том, что северокорейцы участвовать в СВО не будут расстроило журналиста Полину Реутову.

«Жаль, что чушь. Пусть бы и были. Они готовы и хотят», – написала Реутова в своем тг-канале.

Зато этой новости крайне обрадовались на Западе, считает политолог Сергей Марков.

«В эти минуты ликование у западных политиков. Зеленский открывает шампанское. Вот эту чушь Пентагон и НАТО и Зеленский очень-очень боялись», – написал Марков.

Волонтер Алексей Живов считает, что цифры, озвученные президентом, свидетельствуют о необходимости новой волны мобилизации.

«План был, напомню, 400-450 тысяч человек. Следовательно, недобор еще около 100 тысяч. В принципе это означает, что возможность мобилизации пока не стоит на повестке остро. Для восполнения текущих потерь людей вполне хватает, для ротации и спокойной боевой работы – нет. Ситуацию сильно изменило применение американских кассетных боеприпасов. Плюс, судя по косвенным признакам, где-то в резерве должна стоять 200 тысячная армия. Которая пока не принимала участия в боевых действиях», – написал Живов.