На Западе подсчитали, как наказали Россию за возвращение Крыма

28.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Санкции Запада против России, введенные в отместку за воссоединение с Крымом, последующие колебания на рынках акций привели к оттоку инвестиций на российский рынок на уровне 126 миллиардов долларов в год.

Соответствующие данные исследования Стокгольмского института переходных экономик публикует сегодня газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Авторы исследования посчитали, что действия Запада с целью давления на экономику России «привели к оттоку в $21 млрд в квартал, или $84 млрд в год, что соответствует потере внутренних инвестиций на уровне $126 млрд в год».

«Де-факто это потерянный годовой рост ВВП на дополнительные 1,2%, которые позволили бы уже сейчас России расти на уровне стран Восточной Европы», – делает вывод

Ранее Владимир Путин заявлял, что для России Крым имеет огромное сакральное и цивилизационное значение, как храмовая гора в Иерусалиме.

По словам президента, даже если Россия согласится на условия Запада ради снятия санкций, ничего кардинально в ее судьбе не изменится.

«Если мы полностью сдадимся и предадим свои национальные интересы, может быть, какие-то внешние сигналы и будут. Но кардинально ничего не изменится. Китайская народная республика не имеет отношения к Крыму и Донбассу, а тарифы на китайские товары (это те же санкции) увеличиваются и увеличиваются. То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше. Поэтому, если мы хотим занять достойное место под солнцем, мы должны становиться сильнее, прежде всего, в сфере экономики», – резюмировал Путин.